Hartje in de Wijk verbindt inwoners Boxtel Oost

Hartje in de Wijk organiseert vanaf oktober tot en met december activiteiten in Boxtel Oost. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten, meedoen aan initiatieven of zelf iets organiseren. Verschillende locaties in de wijk bieden ruimte voor wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse bijeenkomsten.

Gevonden voor jou

In Boxtel Oost draait Hartje in de Wijk om verbinding en samenhorigheid. Vrijwilligers en professionals staan klaar om bewoners te ondersteunen bij vragen, ideeën en initiatieven. De activiteiten zijn bedoeld om iedereen een plek te geven en de gemeenschap te versterken.

De wekelijkse bijeenkomsten variëren van een damesgroep bij Zonnefleur tot spelletjesmiddagen en gezamenlijke kookavonden. De locaties voor deze activiteiten zijn onder andere De Kletskamer, De Beemden en De Rots.

Tweewekelijkse en maandelijkse opties

Naast de wekelijkse evenementen zijn er ook tweewekelijkse creatieve sessies bij de Krea-Klub en een maandelijkse lotgenotengroep voor dementie. Deze bijeenkomsten vinden plaats in St. Ursula en De Rots. Voor de maand november is de locatie van de lotgenotengroep gewijzigd naar 26 november, omdat De Rots op de gebruikelijke datum gesloten is.

Van 29 november tot 23 december opent Hartje in de Wijk dagelijks een huiskamer onder de naam Advent aan Huis. Bewoners kunnen hier terecht voor een kop koffie, een gesprek of een inspirerend thema. Flyers met meer informatie zijn vanaf 16 november beschikbaar bij verschillende locaties in Boxtel Oost, zoals De Rots en de Kinderboerderij.