Gemeente Eersel blijft bouwen ondanks stroomtekort

De gemeente Eersel zet haar bouwplannen voort, ondanks een tekort aan stroomcapaciteit. Voor 795 van de 898 aangemelde woningen vanaf 2028 is er nog geen ruimte op het elektriciteitsnet.

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De vraag naar woonruimte in Eersel blijft groot, maar het volgelopen elektriciteitsnet zorgt voor problemen bij nieuwbouwprojecten. Van de 898 woningen die vanaf 2028 worden gebouwd, kunnen slechts 103 woningen worden aangesloten op het stroomnet. Voor de overige 795 woningen is er voorlopig geen capaciteit beschikbaar.

Deze woningen komen op een wachtlijst totdat er extra netcapaciteit beschikbaar is. Ondertussen wordt er gezocht naar oplossingen om de druk op het elektriciteitsnet te verlichten. Ook toekomstige woningbouwprojecten worden meegenomen in de wachtrij.

Problemen door netcongestie

De oorzaak van het probleem is zogenoemde netcongestie. Dit betekent dat het elektriciteitsnet op bepaalde momenten of plekken niet genoeg capaciteit heeft om aan de vraag naar en het aanbod van stroom te voldoen. Uitbreiding van het stroomnet kost tijd, waardoor nieuwe woningen en bedrijven niet altijd direct kunnen worden aangesloten.

De gemeente Eersel onderzoekt tijdelijke en slimme oplossingen om deze situatie het hoofd te bieden. Desondanks blijven de bouwplannen voorlopig doorgaan om te voldoen aan de grote vraag naar woningen in de regio.