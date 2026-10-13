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Arbeidsmigranten kunnen wonen in bedrijfswoning in Erp

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning aan De Beeke 12 A in Erp. Het besluit is genomen op 9 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De bedrijfswoning aan De Beeke 12 A wordt gebruikt om arbeidsmigranten te huisvesten. Door de vergunning wordt het mogelijk om deze woning voor dit doel in te zetten. Arbeidsmigranten zijn mensen die tijdelijk in Nederland werken en vaak een woonplek nodig hebben dichtbij hun werk.

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