Wrak van Saab wordt binnenkort verwijderd in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft aangekondigd een verwaarloosde Saab op de Papaverstraat in Schijndel op 22 oktober na half twee te laten wegslepen. Het voertuig voldoet niet aan de APK-keuringseisen en de eigenaar is onbekend.

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Het zwarte voertuig, een Saab met kenteken WKZFC37, verkeert in slechte staat en is onverzekerd. Volgens de regels van de gemeente mag een verwaarloosde auto niet op de openbare weg staan. Als de eigenaar het voertuig niet zelf verwijdert, wordt het door een sleepdienst weggesleept en opgeslagen.