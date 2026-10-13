Hilvarenbeek: vergunning voor bouw aan Tilburgseweg 41

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor bouwactiviteiten aan de Tilburgseweg 41. Het gaat om het vervangen van een windverband door een portaal.

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Het besluit is op 6 oktober 2026 verzonden. De werkzaamheden vallen onder technische bouwactiviteiten. Een windverband is een constructie die gebouwen stabiliseert, terwijl een portaal een stevige structuur is die dezelfde functie kan vervullen.