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Hilvarenbeek: vergunning voor bouw aan Tilburgseweg 41

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor bouwactiviteiten aan de Tilburgseweg 41. Het gaat om het vervangen van een windverband door een portaal.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 6 oktober 2026 verzonden. De werkzaamheden vallen onder technische bouwactiviteiten. Een windverband is een constructie die gebouwen stabiliseert, terwijl een portaal een stevige structuur is die dezelfde functie kan vervullen.

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