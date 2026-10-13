Nieuwbouwproject met 55 woningen aan de Ringersstraat in Mill

De gemeente Land van Cuijk heeft afspraken gemaakt met Stichting Mooiland over de bouw van 55 woningen aan de Ringersstraat in Mill. Het plan omvat de sloop van 24 bestaande huizen.

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De overeenkomst tussen de gemeente en Stichting Mooiland regelt hoe het bouwproject wordt uitgevoerd en onder welke voorwaarden. Stichting Mooiland neemt de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de grond op zich en betaalt ook de kosten die de gemeente maakt voor de grondexploitatie. Daarnaast wordt de Ringersstraat opnieuw ingericht.