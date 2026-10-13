Energieopslagsysteem gepland op terrein in Eindhoven

Op een terrein aan de Boven Zijde in Eindhoven is een energieopslagsysteem gepland.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het plaatsen van het energieopslagsysteem valt onder een bouwactiviteit en heeft betrekking op het ruimtelijk deel. De verlenging van de vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en biedt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar.