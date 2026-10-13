Advertentie
Energieopslagsysteem gepland op terrein in Eindhoven
Op een terrein aan de Boven Zijde in Eindhoven is een energieopslagsysteem gepland.
De aanvraag voor het plaatsen van het energieopslagsysteem valt onder een bouwactiviteit en heeft betrekking op het ruimtelijk deel. De verlenging van de vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en biedt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie