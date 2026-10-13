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Vergunning verleend voor kappen van boom in Eindhoven
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het kappen van een boom aan de Elandsgang. Het besluit is op 8 oktober 2026 verzonden.
De vergunning betreft een boom op het adres Elandsgang 3. Het besluit ligt vanaf twee dagen na de publicatiedatum digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven en fysiek op het Inwonersplein bij het Stadhuis.
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