Kinderen mogen meedenken over pumptrackbaan in Kienehoef

Kinderen krijgen de kans om mee te denken over een nieuwe pumptrackbaan in Streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode. Tijdens een skate-event op 20 oktober kunnen zij hun ideeën delen met de bouwer van de baan. De input wordt gebruikt voor het ontwerp, dat begin 2027 klaar moet zijn.

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Gemeente Meierijstad en Streekpark Kienehoef willen kinderen betrekken bij de opzet van een nieuwe pumptrackbaan. Tijdens een skate-event, dat plaatsvindt op het parkeerterrein van de Lidl in Sint-Oedenrode, kunnen kinderen hun wensen en ideeën doorgeven bij de stand van de bouwer. Dit kan op dinsdag 20 oktober tussen twee en vier uur ’s middags.

De gemeente is benieuwd naar de voorkeuren van kinderen voor onderdelen zoals bochten, bulten en andere elementen van de baan. Met hun input wil de gemeente een pumptrackbaan realiseren die goed aansluit bij de behoeften van de gebruikers.

Pumptrackbaan begin 2027

De nieuwe pumptrackbaan wordt aangelegd in Streekpark Kienehoef, aan de kant van de Zwembadweg. Een pumptrackbaan is een circuit met bulten en kombochten, waar je zonder veel te trappen of afzetten overheen kunt rijden. Het is geschikt voor onder andere BMX-fietsen, mountainbikes, stuntsteps, skateboards en inline skates. De aanleg van de baan staat gepland voor begin volgend jaar.

Vernieuwing van het park

De komst van de pumptrackbaan is het laatste onderdeel van de vernieuwing van Streekpark Kienehoef. Dit park, dat een regionale functie heeft, is een van de drie recreatieve clusters binnen Meierijstad. Eerder vernieuwde de gemeente de speeltuin van het park, met het concept Natuurlijk Spelen als uitgangspunt.