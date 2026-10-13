Audacia verrast in spannende 4e Klasse C

Na vier speelronden in de 4e Klasse C blijkt de competitie enorm spannend. Koploper Audacia uit Moergestel heeft slechts twee punten voorsprong op de nummer zeven. Geen enkele ploeg is foutloos en de verschillen blijven klein.

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Audacia is tot nu toe dé verrassing van het seizoen. De ploeg uit Moergestel leidt de ranglijst met negen punten, ondanks dat vooraf andere teams als favorieten werden genoemd. De trainerswissel lijkt goed uit te pakken, terwijl Boxtel en Reeshof, vooraf gezien als kanshebbers, de achtervolging hebben ingezet.

Reeshof SV, vorig jaar gedegradeerd uit de derde klasse, doet het uitstekend. Met acht punten staan de Tilburgers op de tweede plaats en blijven ze in de strijd om promotie. Boxtel, dat zeven punten heeft verzameld, bevindt zich in de grote middenmoot waar maar liefst vijf teams dezelfde puntenaantallen delen.

Promovendi en outsiders

Promovendus FC Tilburg heeft een sterke start gemaakt. De ploeg van trainer Younes Kanoun staat zesde met zeven punten en heeft slechts een kleine achterstand op koploper Audacia. Ook VCB uit Biezenmortel, vooraf gezien als een outsider, is goed begonnen en heeft eveneens zeven punten.

Minder goed gaat het met Essche Boys en Were Di. Beide ploegen hebben drie punten uit vier wedstrijden en staan in de onderste regionen. Voor Essche Boys, vooraf nog gezien als kandidaat voor de bovenste plekken, is dit een teleurstellende start. Were Di, eveneens een promovendus, weet dat de ranglijst door een paar goede weken snel kan veranderen.

Onderaan staat FC Drunen, dat nog geen enkel punt heeft weten te behalen. De nieuwkomer in de competitie heeft moeite om aansluiting te vinden, maar het spel biedt hoop voor verbetering in de komende weken.

Met de minimale verschillen en een lang seizoen voor de boeg, blijft de strijd in de 4e Klasse C spannend. Elke wedstrijd kan bepalend zijn voor het kampioenschap, promotie of het ontlopen van degradatie. Amateurvoetballiefhebbers kunnen zich opmaken voor maanden vol verrassingen.