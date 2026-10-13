Stroomstoring in Eindhoven: Netbeheerder aan het werk

In Eindhoven zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond kwart over elf en de netbeheerder verwacht dat deze rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt er momenteel onderzoek gedaan naar wat het probleem heeft veroorzaakt. Het getroffen gebied ligt in postcode 5623.

De storing begon vanochtend om elf uur en negentien minuten. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, de netbeheerder, verwacht dat alles tegen drie uur vanmiddag weer werkt. Zij lossen het probleem op.