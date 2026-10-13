Steenbergen vraagt aandacht voor mensenhandel en uitbuiting

In Steenbergen wordt deze week aandacht gevraagd voor mensenhandel en het herkennen van uitbuiting. Bij controles in district De Markiezaten zijn twaalf sekswerkers gecontroleerd. Er werd gekeken naar vergunningen en mogelijke signalen van dwang en kwetsbaarheid.

Gevonden voor jou

Van 12 tot en met 16 oktober vindt de Week tegen Mensenhandel plaats in de regio Zeeland-West-Brabant. Ook Steenbergen doet mee en vraagt inwoners, professionals en ondernemers alert te zijn op signalen van uitbuiting. Mensenhandel gaat verder dan seksuele uitbuiting. Het kan ook gaan om arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting.

Tijdens controles op 7 en 8 oktober in district De Markiezaten zijn verschillende locaties bezocht waar mogelijk sprake was van sekswerk zonder gemeentelijke vergunning. De politie en gemeenten controleerden in totaal twaalf sekswerkers. Daarbij lag de nadruk op de veiligheid van de betrokkenen en het opsporen van mogelijke dwang, uitbuiting of andere vormen van kwetsbaarheid.

Samenwerking tegen mensenhandel

De gemeente Steenbergen werkt samen met andere gemeenten en organisaties uit de zorg- en veiligheidssector om slachtoffers van mensenhandel te beschermen. Als er tijdens controles aanwijzingen zijn voor uitbuiting, wordt samen met deze partners gezorgd voor passende hulp en bescherming.