Belevingsinstallatie WERKEN LOONT tijdens Dutch Design Week

Van 17 tot en met 25 oktober is de installatie WERKEN LOONT gratis te zien in Eindhoven. Het project onderzoekt hoe werk en menselijke waarde zijn ingericht en confronteert bezoekers met de beperkingen van systemen.

Gevonden voor jou

De belevingsinstallatie WERKEN LOONT wordt gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week 2026 op het Ketelhuisplein in Eindhoven. Het project is een samenwerking tussen werkontwikkelbedrijf WSD, ontwerpstudio Yellowchess en tien gemeenten uit de regio, waaronder Best, Boxtel, Meierijstad en Nuenen.

In de installatie worden twee werelden tegenover elkaar gezet. In de ene wereld ervaart de bezoeker de beperkingen van regels, procedures en afwijzingen. De andere wereld laat zien hoe werk energie, zingeving en ontwikkeling kan bieden. Het contrast tussen deze werelden nodigt uit tot een kritische blik op hoe werk en menselijke waarde zijn georganiseerd.

Confronterende vraag

WERKEN LOONT stelt een belangrijke vraag: wie is eigenlijk beperkt? Is het de mens, het systeem of de manier waarop werk en waarde worden ingericht? De installatie biedt geen antwoorden, maar wil een gesprek op gang brengen over de toekomst van werk en participatie.

De initiatiefnemers hopen dat het project nieuwe perspectieven opent. Met een ontwerpgerichte aanpak willen zij laten zien hoe verandering mogelijk is in een snel veranderende samenleving.

Gratis toegankelijk

De belevingsinstallatie is gratis te bezoeken van 17 tot en met 25 oktober tijdens de Dutch Design Week. Het evenement vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.