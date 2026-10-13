Constance Gerlingsstraat in Rijen tot eind 2026 afgesloten

De Constance Gerlingsstraat in Rijen is van de kruising Stationsstraat tot Laagstraat afgesloten. Vanaf 20 oktober wordt daar gewerkt aan de waterleiding en het riool. Het autoverkeer kan pas weer door de straat rijden aan het einde van dit jaar. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.

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Vanaf 20 oktober starten Hurkmans en Donders met werkzaamheden in de Constance Gerlingsstraat in Rijen. Hurkmans werkt in opdracht van BrabantWater aan het verplaatsen van een waterleiding bij het kruispunt Spoorlaan Noord – Stationsstraat – Constance Gerlingsstraat. Donders vervangt in opdracht van de gemeente het riool tussen Stationsstraat en Laagstraat.

Het huidige riool in de straat wordt vervangen door een nieuw exemplaar met een grotere diameter. Deze aanpassingen zijn nodig om ruimte te maken voor een toekomstige onderdoorgang onder het spoor bij het station in Rijen. Verschillende nutsbedrijven zijn in de stationsomgeving al aan het werk en ook in 2027 worden daar nog werkzaamheden uitgevoerd.

Omleiding voor verkeer

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via routes die zijn aangegeven met gele borden. Busmaatschappij Arriva past haar dienstregeling gedeeltelijk aan en zet pendelbussen in. Het advies is om vooraf reisinformatie te controleren en rekening te houden met extra reistijd.

Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkgebied lopen. Fietsers moeten hierbij afstappen en de aanwijzingen op de borden volgen om de zone veilig te passeren.

Werkzaamheden volgen

De werkzaamheden maken deel uit van het project ‘Spoorzone Rijen’. Voor actuele informatie kunnen inwoners gebruikmaken van de BouwApp. In het inlooppunt Spoorzone op Julianastraat 118 is op donderdagochtend tussen negen en twaalf uur aanvullende informatie beschikbaar.