Bestuursvoorzitter Bianka Mennema stopt bij Bravis ziekenhuis

Bianka Mennema stopt na ruim negen jaar als bestuursvoorzitter van het Bravis ziekenhuis. Vanaf 1 januari 2027 gaat ze weer werken als medisch specialist in het Erasmus MC.

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Na een lange periode waarin ze leiding gaf aan het Bravis ziekenhuis, heeft Bianka Mennema besloten om terug te keren naar haar oorspronkelijke vakgebied. Ze zal vanaf het nieuwe jaar haar werkzaamheden hervatten bij het Erasmus MC, waar ze als medisch specialist aan de slag gaat.

Volgens Mennema is de start van de bouw van het nieuwe ziekenhuis een logisch moment om afscheid te nemen. Onder haar leiding heeft Bravis gewerkt aan een toekomstgerichte visie en ambitieuze plannen, die nu in uitvoering zijn. De Raad van Toezicht prijst haar inzet voor zorgvernieuwing en het versterken van regionale samenwerking.

Interim-bestuurder vanaf januari

Om de overgang soepel te laten verlopen, stelt de Raad van Toezicht vanaf 1 januari een interim-bestuurder aan. Samen met Albert-Jan Mante zal deze tijdelijk de leiding nemen over het ziekenhuis. Tegelijkertijd wordt een wervingsprocedure gestart om rond de zomer weer een voltallig bestuur te hebben.

Bianka Mennema laat een belangrijke erfenis achter bij Bravis, waaronder haar bijdragen aan het realiseren van zorg dichter bij huis. Haar vertrek markeert een nieuwe fase voor het ziekenhuis, dat werkt aan de voltooiing van het nieuwe zorgcomplex.