Club van 1912 steunt NAC Academie met nieuwe apparatuur

De Club van 1912 heeft geïnvesteerd in nieuwe meetapparatuur voor de NAC Academie. Met onder meer GPS-units en live-meetapparatuur kan de fysieke belasting van spelers beter worden gemonitord.

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De bijdrage van de Club van 1912 bestaat uit vijf GPS-units, een laptop, een docking station, live-meetapparatuur en speciale GPS-hesjes. Deze materialen zijn nu beschikbaar voor de performance staf van de NAC Academie. Zij kunnen hiermee de fysieke ontwikkeling van spelers gerichter volgen en beïnvloeden.

Volgens Fouad El Fdil, technisch manager van NAC, biedt de nieuwe apparatuur meer mogelijkheden om trainingsprogramma’s af te stemmen op individuele spelers. Voorheen konden alleen de teams Onder 21 en Onder 19 worden gemonitord, maar nu is dat ook mogelijk bij Onder 17 en de High Potentials in de bovenbouw van de academie.

Extra middelen door Club van 1912

De Club van 1912 bestaat uit leden die jaarlijks 19,12 euro extra betalen. Dit geld wordt gebruikt voor specifieke projecten binnen NAC. Afgelopen seizoen koos de werkgroep van de club ervoor om de NAC Academie financieel te ondersteunen, waardoor deze nieuwe meetapparatuur buiten de reguliere begroting kon worden aangeschaft.

Door de investering hoopt NAC het gat met het eerste elftal te verkleinen door eerder en gerichter te werken aan de fysieke ontwikkeling van jonge spelers. Dit moet bijdragen aan de doorstroming van talenten vanuit de academie naar het hoogste niveau.