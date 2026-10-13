Wegen afgesloten door Eneco Tour in Hilvarenbeek

Op donderdag 15 oktober worden meerdere wegen in Hilvarenbeek afgesloten vanwege de Eneco Tour. Het fietspad naar Tilburg en Goirle blijft toegankelijk. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs de route.

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Hilvarenbeek krijgt donderdag 15 oktober te maken met tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege de wielerwedstrijd Eneco Tour. Tussen 8.30 en 16.00 uur zijn verschillende wegen afgesloten voor verkeer. De fietspaden naar Tilburg en Goirle blijven wel toegankelijk.

De wegen die worden afgesloten zijn onder andere de Groot Wetserwijksestraat, Goirlesedijk, Beeksedijk, Kommerstraat, Ambrosiusweg, Lage Wal en Hilvarenbeekseweg. Automobilisten die van Hilvarenbeek naar Tilburg willen, worden geadviseerd om via de snelweg en de N269 te rijden. Langs de route staan verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.

Werkzaamheden stilgelegd

Momenteel vinden er werkzaamheden plaats aan de Goirlesedijk. Deze worden op donderdag tijdelijk stilgelegd om de doorgang tijdens de wielerwedstrijd mogelijk te maken. Het fietspad langs de Goirlesedijk is die dag weer volledig toegankelijk, waardoor fietsers geen gebruik hoeven te maken van de omleiding over de rijbaan.

Wedstrijd door Brabant

De Eneco Tour is een zesdaagse wielerwedstrijd door Nederland. Op donderdag wordt de derde etappe gereden, een tijdrit die start en eindigt bij Stappegoor in Tilburg. Het parcours loopt ook door Hilvarenbeek, waardoor deze verkeersmaatregelen nodig zijn.

Houd rekening met extra reistijd als je op donderdag 15 oktober in of rondom Hilvarenbeek onderweg bent.