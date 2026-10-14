TU Eindhoven herstelt betalingen voor studenten

Studenten van de TU Eindhoven hebben jarenlang geen toelagen ontvangen voor werk op ongebruikelijke uren. Het gaat om studenten die via payroll-organisatie Euflex werden ingehuurd. De universiteit en Euflex werken nu samen om dit te herstellen, inclusief achterstallige betalingen.

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Studenten die via Euflex werken voor de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) kregen geen toeslagen voor werk op avonduren of in het weekend. Dit terwijl de cao voor Nederlandse Universiteiten voorschrijft dat deze toelagen betaald moeten worden. Euflex en de TU/e hebben inmiddels stappen gezet om dit probleem op te lossen.

De urenregistratie-app van Euflex is aangepast, zodat studenten voortaan zelf toeslagen voor ongebruikelijke uren kunnen toevoegen. Voor uren gewerkt vanaf 1 juli van dit jaar zijn de betalingen inmiddels gecorrigeerd. Alle studenten die momenteel via Euflex werken, zijn hierover geïnformeerd.

Achterstallige betalingen

Voor achterstallige betalingen tot vijf jaar terug wordt een aparte actie opgezet. Studenten die nu nog via Euflex werken, worden door de organisatie benaderd. Voor oud-medewerkers is het lastiger, omdat hun contactgegevens vaak niet meer actueel zijn. Deze groep wordt opgeroepen zich te melden bij Euflex.

De correcties zullen worden aangevuld met wettelijke rente, gebaseerd op de periode vanaf februari van dit jaar, toen de situatie voor het eerst werd aangekaart. De TU/e benadrukt dat dit gaat om werk dat op ongebruikelijke uren is verricht in opdracht van de universiteit.

Complexe afhandeling

Het proces om de achterstallige betalingen volledig te herstellen kan enige tijd duren. Tijdstippen van gewerkte uren moeten worden gecontroleerd en claims moeten worden verwerkt. Inmiddels hebben ongeveer 25 studenten een verzoek tot correctie ingediend bij Euflex.

De TU/e en Euflex hopen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Hoeveel studenten in totaal betrokken zijn en wat de kosten voor het herstel zullen zijn, wordt nog uitgezocht.