Kempenhaeghe sluit locatie De Plaetse eind december

Kempenhaeghe stopt eind december met activiteiten op locatie De Plaetse. De huurovereenkomst voor de gebouwen verloopt en ze worden verkocht door Staatsbosbeheer. De dagbesteding en leerplekken worden voortgezet op andere locaties.

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Kempenhaeghe heeft besloten om de activiteiten op locatie De Plaetse in Heeze per 31 december 2026 te beëindigen. Staatsbosbeheer heeft de gebouwen, waar onder meer dagbesteding plaatsvond, te koop gezet. De organisatie heeft na zorgvuldig overleg besloten de gebouwen niet aan te kopen.

In plaats van een aankoop investeert Kempenhaeghe in het bestaande aanbod op andere locaties. De dagbesteding en leerplekken blijven behouden en worden verspreid over plekken zoals de boerderijen, de moestuin op Kloostervelden, Galerie Atelier Kempro en ’t Scureken. Op die manier kunnen cliënten en medewerkers hun activiteiten voortzetten.

Begeleiding bij overgang

De verandering heeft gevolgen voor cliënten, hun naasten, vrijwilligers en medewerkers. Kempenhaeghe begeleidt de overgang nauwkeurig om ervoor te zorgen dat iedereen een passende plek vindt. Hierbij houdt de organisatie rekening met de persoonlijke situatie van betrokkenen.

Op De Plaetse werden activiteiten georganiseerd in het Heidecafé en het Schob. Deze gebouwen vormden een belangrijk onderdeel van de dagbesteding. Met de verhuizing wil Kempenhaeghe de kwaliteit van zorg en begeleiding blijven waarborgen.