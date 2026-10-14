Bravis opent nieuwe polikliniek voor nazorg na hartinfarct

Patiënten die na een hartinfarct in het Bravis ziekenhuis zijn ontslagen, krijgen voortaan extra nazorg op de nieuwe ACS-polikliniek. Hier worden risicofactoren sneller behandeld om de kans op een tweede infarct te verkleinen.

Gevonden voor jou

De ACS-polikliniek richt zich specifiek op patiënten met een acuut coronair syndroom, een verzamelnaam voor hartproblemen zoals een infarct. Het grootste risico op herhaling ligt in het eerste jaar na de gebeurtenis. Daarom is het belangrijk om risicofactoren zoals cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker snel onder controle te krijgen.

Bij het Bravis ziekenhuis worden patiënten kort na ontslag al gezien op deze nieuwe afdeling. Dit versnelt de beoordeling van hun behandeling en maakt snellere aanpassingen mogelijk. Op de reguliere polikliniek duurt het vaak zes tot acht weken voordat de eerste controle plaatsvindt, wat volgens cardioloog Reinhart Dorman te lang is. "Met deze aanpak kunnen we eerder ingrijpen als dat nodig is," benadrukt hij.

Begeleiding en uitleg

Naast medische controles biedt de ACS-polikliniek ruimte voor vragen en uitleg. Een hartinfarct heeft vaak een grote impact, waardoor niet alle informatie direct goed wordt begrepen. Patiënten kunnen hier bespreken wat er is gebeurd en hoe zij zelf gezond kunnen blijven. Ook het belang van medicatie wordt opnieuw toegelicht.

De nieuwe polikliniek vervangt de bestaande hartrevalidatie niet, maar vormt een aanvulling daarop. Hartrevalidatie richt zich vooral op herstel en leefstijl, terwijl deze afdeling focust op het snel optimaliseren van medicatie en risicofactoren. Zodra de belangrijkste doelen zijn bereikt, nemen reguliere cardiologische nazorg en de huisarts de begeleiding over.

Stap vooruit in preventie

Bravis wil met deze polikliniek het risico op een nieuw hartinfarct zo veel mogelijk verkleinen. Volgens Dorman is de kans op herhaling aanzienlijk kleiner wanneer risicofactoren snel onder controle worden gebracht. "Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de zorg voor onze patiënten," zegt hij.