Nieuwe verkeersregels voor paden bij Park 1 in Made

Bij Park 1 in Made zijn twee paden aangewezen als voetpad en fietspad. Hiermee wil de gemeente Drimmelen zorgen voor meer duidelijkheid en veiligheid in het gebied.

Gevonden voor jou

Het voetpad is bedoeld voor wandelaars en bezoekers van het speel- en verblijfsgebied. Fietsverkeer is hier niet toegestaan. Het naastgelegen pad is aangewezen als verplicht fietspad, waar bromfietsen, speedpedelecs en motorvoertuigen niet mogen rijden. De nieuwe verkeersregels moeten zorgen voor een betere verkeersveiligheid en een prettige verblijfsomgeving.