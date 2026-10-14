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Boxtel steunt lokale politieke partijen met nieuwe subsidieregeling

Gemeente Boxtel heeft een subsidieregeling ingesteld om lokale politieke partijen te ondersteunen. Deze partijen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten zoals scholing, informatievoorziening en verkiezingscampagnes. Het doel is om de lokale democratie te versterken en transparantie te vergroten.

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De regeling geldt voor decentrale politieke partijen die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen minstens één zetel hebben behaald. Subsidie kan worden gebruikt voor onder andere het werven van leden, het betrekken van niet-leden bij partijactiviteiten en het bevorderen van politieke participatie van jongeren. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal behaalde zetels en bedraagt 488 euro per zetel per jaar.

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