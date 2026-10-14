Nieuw reglement voor gemeenteraad Zundert vastgesteld

De gemeenteraad van Zundert heeft het Reglement van Orde 2026 aangenomen. Dit nieuwe reglement vervangt het reglement uit 2024 en regelt hoe vergaderingen en besluitvorming plaatsvinden.

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Het Reglement van Orde 2026 bevat uitgebreide richtlijnen voor vergaderingen van de gemeenteraad en commissies, zoals De Ronde en Het Besluit. Het beschrijft onder andere de rol van raadsleden, burgerleden en het presidium, evenals procedures voor stemming, het stellen van vragen en het indienen van amendementen en moties. Daarnaast worden regels gegeven voor openbare vergaderingen, het gebruik van mobiele telefoons en het vastleggen van audio- en video-opnamen.

Het nieuwe reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking en is bedoeld om de vergaderorde en besluitvorming binnen de gemeente Zundert te stroomlijnen.