Viskraam krijgt plek op Floraplein in Steenbergen tot en met 2029

Het college van Steenbergen heeft een vergunning verleend voor een viskraam op het Floraplein. De standplaats is toegestaan op vrijdagen en zaterdagen in de jaren 2027, 2028 en 2029.

Gevonden voor jou

De viskraam mag op vrijdagen van half negen ’s ochtends tot half twee ’s middags en op zaterdagen van half twee tot zes uur 's avonds op het Floraplein staan. Het besluit is op 12 oktober 2026 naar de aanvrager verstuurd.