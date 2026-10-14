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Installaties op loskade in Veghel worden vervangen
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het vervangen van installaties op de loskade aan De Amert 606 in Veghel.
Het besluit is op 12 oktober 2026 genomen en betreft een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan de loskade. Dit soort werkzaamheden kan nodig zijn om de locatie te moderniseren of efficiënter te maken.
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