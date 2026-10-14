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Bouwhekken geplaatst naast groenstrook in Velp

In Velp zijn drie bouwhekken geplaatst langs de Steegschenhofscheweg. De hekken blijven staan tot en met 26 november 2026.

Gevonden voor jou

De bouwhekken staan op een groenstrook naast huisnummer twaalf. Het gaat om een tijdelijke maatregel waarvoor een vergunning is verleend door de gemeente Land van Cuijk. Deze beslissing is op 9 oktober 2026 genomen.

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