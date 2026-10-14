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Vergunning verleend voor dichtleggen verdiepingsvloer in Son en Breugel
De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het dichtleggen van de eerste verdiepingsvloer van een pand aan Science Park Eindhoven.
Het gaat om een locatie aan Science Park Eindhoven 5004. De vergunning is op 12 oktober 2026 verleend en heeft betrekking op werkzaamheden aan de eerste verdieping van het gebouw. Vanaf de datum van het besluit is de vergunning in te zien.
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