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Tien bomen gekapt bij kruising in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om tien bomen te kappen bij een kruising in Eindhoven. Het gaat om de Fakkellaan, Estafettelaan en Oude Bosschebaan.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft op 9 oktober een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kappen van tien bomen. Het betreft bomen die staan bij de kruising van de Fakkellaan, Estafettelaan en Oude Bosschebaan.

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