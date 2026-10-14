Dam met duiker langs Europalaan in Kaatsheuvel mag worden aangelegd

Er is toestemming gegeven voor het aanleggen van een dam met duiker langs de Europalaan in Kaatsheuvel. Dit gebeurt ter hoogte van Grevelingen.

Gevonden voor jou

De dam met duiker wordt aangelegd om water te reguleren en de omgeving beter bereikbaar te maken. Een duiker is een buis die onder een dam doorloopt, zodat water erdoorheen kan stromen. Het project vindt plaats langs de Europalaan, nabij Grevelingen in Kaatsheuvel.