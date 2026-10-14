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Verjaardagsfeest met geluidontheffing aan Stationsplein in Boxtel
Op 11 december organiseert Roxy’s V.O.F. een verjaardagsfeest aan het Stationsplein in Boxtel. Het evenement heeft een ontheffing voor geluid.
Het feest begint op vrijdag 11 december 2026 om zes uur ’s avonds en loopt door tot twee uur ’s nachts op zaterdag 12 december. De ontheffing is verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van Boxtel.
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