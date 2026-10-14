Navigatie overslaan
Ontdek

Verjaardagsfeest met geluidontheffing aan Stationsplein in Boxtel

Op 11 december organiseert Roxy’s V.O.F. een verjaardagsfeest aan het Stationsplein in Boxtel. Het evenement heeft een ontheffing voor geluid.

Gevonden voor jou

Het feest begint op vrijdag 11 december 2026 om zes uur ’s avonds en loopt door tot twee uur ’s nachts op zaterdag 12 december. De ontheffing is verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van Boxtel.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.