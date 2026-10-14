Coronaprik nu beschikbaar voor 70-plussers en risicogroepen

Sinds 21 september biedt GGD Brabant-Zuidoost coronaprikken aan op twintig locaties in de regio. De prik is bedoeld voor 70-plussers, mensen met een verhoogd medisch risico en zorgmedewerkers. Het vaccin beschermt tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopnames en overlijden door het coronavirus. Gezonde mensen onder de 70 jaar hebben de prik niet meer nodig.

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De coronaprik is beschikbaar voor specifieke doelgroepen, waaronder ouderen van 70 jaar en ouder en mensen van 50 tot en met 69 jaar met een medische aandoening die het risico op ernstige ziekte door corona vergroot. Ook volwassenen en kinderen met een hoog medisch risico, zoals een ernstige afweerstoornis, komen in aanmerking. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten worden eveneens geadviseerd zich te laten vaccineren.

Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de coronaprik niet meer nodig, omdat zij geen verhoogd risico lopen op ernstige klachten door corona. In sommige gevallen kunnen zij de prik alsnog krijgen, bijvoorbeeld als zij een kwetsbaar gezinslid hebben of op advies van hun behandelend arts. Twijfelaars kunnen een zelfcheck doen via de website van het RIVM of advies vragen aan hun huisarts.

Waar kun je terecht?

GGD Brabant-Zuidoost biedt de prik aan op twintig locaties in de regio, zoals buurthuizen en sporthallen. De locaties zijn verspreid over onder andere Eindhoven, Helmond, Valkenswaard en Gemert. Bewoners van zorginstellingen met een eigen medische dienst krijgen de vaccinatie in hun instelling. Voor mensen die door ziekte of beperking niet naar een priklocatie kunnen komen, is het mogelijk om de prik thuis te krijgen via een speciale afsprakenlijn.

Uiterlijk half oktober ontvangen 70-plussers een uitnodiging van het RIVM. Mensen jonger dan 70 jaar die medisch gezien in aanmerking komen, moeten zelf een afspraak maken. Dit kan via de website planjeprik.nl tot en met 27 november 2026. Voor wie geen DigiD heeft, is er een gratis landelijke afsprakenlijn.

De GGD benadrukt dat het coronavirus nog steeds aanwezig is en opnieuw kan opleven. Vaccinatie blijft daarom belangrijk, vooral voor kwetsbare groepen. In Winkelcentrum Woensel in Eindhoven kun je bij de Infobalie Vaccineren terecht met vragen of zorgen over vaccinatie. Daar kun je ook praten met het hologram Lexie, een virtuele medewerker.