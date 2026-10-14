Stroomstoring in Erp: herstel verwacht rond één uur vanmiddag

In Erp, gemeente Meierijstad, is sinds vanochtend kwart voor elf een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend en de netbeheerder verwacht het probleem rond één uur vanmiddag op te lossen.

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De stroomstoring in Erp treft postcodegebied 5469. Het exacte aantal getroffen adressen is op dit moment nog niet duidelijk. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, onderzoekt wat er aan de hand is.

De verwachting is dat de storing rond één uur vanmiddag wordt verholpen. Tot die tijd kan het in delen van Erp donker en stil blijven.