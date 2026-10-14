Hilvarenbeek test nieuwe aanpak Aziatische duizendknoop

De gemeente Hilvarenbeek test een nieuwe methode om de Aziatische duizendknoop te bestrijden. Samen met PhytoSan Eco wordt onderzocht hoe deze woekerplant duurzaam kan worden aangepakt. De proef, die drie jaar duurt, laat nu al veelbelovende resultaten zien.

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De Aziatische duizendknoop is een plant die snel groeit en andere planten verdringt. Daarnaast kan de plant schade veroorzaken aan wegen, stoepen en oevers. In Hilvarenbeek komt de plant op verschillende plekken voor. Om de overlast te verminderen, wordt een nieuwe aanpak getest.

PhytoSan Eco heeft een methode ontwikkeld waarbij de plant van binnenuit wordt verzwakt. Eerst wordt het sap van de duizendknoop op elke locatie onderzocht in een laboratorium. Hierdoor wordt duidelijk welke voedingsstoffen de plant bevat. Vervolgens worden aangepaste voedingsstoffen en plantenextracten in kleine hoeveelheden op de bladeren aangebracht. Deze stoffen verspreiden zich door de hele plant, waardoor deze uit balans raakt.

Proef op meerdere plekken

Het doel van deze aanpak is niet om de plant direct te doden, maar om haar stap voor stap te verzwakken. De gemeente Hilvarenbeek test deze methode op meerdere locaties die zijn voorzien van informatieborden. De proef, die drie jaar duurt, moet uitwijzen of de aanpak ook op lange termijn effectief is.

De eerste behandelingen zijn inmiddels uitgevoerd. De resultaten laten nu al zichtbare verschillen zien. De gemeente blijft de komende jaren de ontwikkelingen volgen om te bepalen of de methode blijvend succes heeft.