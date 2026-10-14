Archeologisch onderzoek in Eersel voorafgaand aan bouw woonwijk

Bij de Nardushoek en Zandoerleseweg in Eersel starten archeologen maandag 19 oktober met een onderzoek. Ze willen sporen uit de bronstijd, ijzertijd en nieuwe tijd veiligstellen voordat de grond wordt klaargemaakt voor de bouw van een woonwijk. Het werk duurt minstens twee weken.

Gevonden voor jou

In de voorbereiding op de bouw van een nieuwe woonwijk zijn eerder proefsleuven gegraven. Daarbij ontdekten archeologen drie bijzondere vindplaatsen. Zo is er een nederzetting uit de midden- tot late bronstijd gevonden. Mogelijk hangt deze samen met grafheuvels in het nabijgelegen bos. Ook is er een urnengraf uit de late bronstijd en vroege ijzertijd aangetroffen. Daarnaast wordt een voormalige boerderij uit de nieuwe tijd verder onderzocht.

Het onderzoek is nodig omdat de bodem verstoord wordt bij de aanleg van de woonwijk. Archeologische resten kunnen daardoor verloren gaan. De archeologen leggen hun bevindingen vast en stellen eventuele vondsten veilig. Pas als het onderzoek is afgerond, kan het terrein worden vrijgegeven voor de bouw.

Rondleidingen op locatie

Op woensdag 28 oktober organiseren de archeologen rondleidingen op de onderzoekslocatie. De eerste start om één uur ’s middags en de tweede om half drie. Elke rondleiding duurt ongeveer een uur. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers per groep, dus 60 in totaal. Aanmelden kan tot en met maandag 26 oktober, zolang er plekken beschikbaar zijn.

Het is belangrijk dat bezoekers tijdens de werkzaamheden niet zonder toestemming het terrein betreden. Er wordt gewerkt met machines en open sleuven, wat risico’s met zich meebrengt. Ook wordt gevraagd honden aan de lijn te houden in de omgeving van de opgraving.

Resultaten later te zien

Wie de rondleidingen mist, krijgt later alsnog de kans om meer te weten te komen. Zodra er voldoende resultaten zijn, wordt een lezing georganiseerd in de Leenhoef. De exacte datum is nog niet bekend, maar dit kan ook in 2027 plaatsvinden.