Kinderen strijden om King-titel in Oss

Kinderen in Oss kunnen woensdag 21 oktober deelnemen aan het Osse King Kampioenschap. Op drie locaties strijden zij met potjes Kingen en uitdagende spellen om de titel en de beker. Het evenement vindt plaats van één tot vier uur ’s middags.

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Het Osse King Kampioenschap biedt kinderen de kans om hun vaardigheden te testen en punten te verzamelen. Naast potjes Kingen zijn er verschillende challenges zoals superservice, lange rally’s en ‘Beat the BSC’, waarbij kinderen het opnemen tegen een buurtsportcoach.

Het evenement vindt plaats op drie locaties in Oss: het schoolplein van Sterrebos, het schoolplein van De Mozaïek en het voetbalveld aan de Kardinaal de Jongstraat in de Schadewijk. Kinderen kunnen zich hier van dertien tot zestien uur uitleven met allerlei spellen.

Activiteiten naast het King-veld

Naast de King-wedstrijden zijn er ook andere activiteiten te doen. Denk bijvoorbeeld aan knotshockey, steen-papier-schaar en boter-kaas-en-eieren. Zo is er voor iedereen wat wils, zowel op het veld als daarbuiten.

Kinderen die mee willen doen aan het kampioenschap kunnen zich aanmelden via de website van MoveOss. Het doel van het evenement is om sportiviteit en plezier samen te brengen voor de jonge inwoners van Oss.