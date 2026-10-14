Nieuw stadion FC Eindhoven stap dichterbij

FC Eindhoven heeft een belangrijke stap gezet richting een nieuw stadion. De gemeente Eindhoven werkt aan een projectkader voor nieuwbouw op de huidige locatie in de Genneper Parken. Dit moet uiterlijk begin 2027 duidelijkheid geven over de haalbaarheid van de plannen.

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De gemeente Eindhoven erkent het belang van een nieuw stadion voor FC Eindhoven. Het huidige Jan Louwers Stadion is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en faciliteiten. Een nieuw stadion moet niet alleen de club toekomstbestendig maken, maar ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan de regio.

In de afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met de gemeente, omwonenden en andere betrokken partijen. Hierbij is gekeken naar een toekomstbestendig stadion dat past binnen de sportieve, natuurlijke en recreatieve functie van Genneper Parken Zuid-Oost.

Besluit in 2027

De komende maanden werkt de gemeente de ruimtelijke en inhoudelijke randvoorwaarden verder uit. Hierbij wordt onder meer gekeken naar mobiliteit, inpassing in het gebied en aanvullende functies. Het projectkader moet in januari 2027 klaar zijn, waarna het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over de haalbaarheid.

Als het project haalbaar blijkt, kan de verdere uitwerking beginnen. Is dat niet het geval, dan wordt het projectkader mogelijk aangepast en kan een andere locatie in Genneper Parken Zuid-Oost in beeld komen.

FC Eindhoven hoopt met het nieuwe stadion verder te groeien als club en een verbindende rol te blijven spelen in de stad en de regio. De samenwerking met de gemeente wordt als positief ervaren.