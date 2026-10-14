Boxtelse gemeenteraad verbiedt oplaten ballonnen

De gemeenteraad van Boxtel heeft tijdens de vergadering van 13 oktober besloten om het oplaten van ballonnen te verbieden. Dit is onderdeel van de actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook stemde de raad in met een anti-agressieprotocol en een motie voor een kinderburgemeester.

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De wijziging van de APV is bedoeld om deze te laten aansluiten bij actuele wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Het verbod op het oplaten van ballonnen werd na stemming aangenomen. Fracties Combinatie95, D66, PRO Boxtel, VVD en CDA stemden voor, terwijl BALANS en FvD tegen waren. Het voorstel werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd.

Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met een anti-agressieprotocol. Dit protocol moet zorgen voor meer bewustwording en bescherming van politieke ambtsdragers tegen intimidatie en agressie. Het voorstel kreeg de volledige steun van de raad.

Kinderburgemeester in Boxtel

Tijdens de vergadering werd ook een motie aangenomen om te onderzoeken hoe een kinderburgemeester in Boxtel kan worden ingevoerd. Het voorstel is ingediend door meerdere fracties, waaronder BALANS, Combinatie95, CDA, D66, VVD en PRO Boxtel. Het college moet uiterlijk 31 maart 2027 een uitgewerkt plan presenteren, inclusief de organisatorische en financiële gevolgen.

Verder stemde de raad unaniem in met de zienswijze van het beleidsplan GGD Hart voor Brabant 2027-2030. Dit plan richt zich op de gezondheidszorg in de regio voor de komende jaren. Ook werd besloten geen zienswijze in te dienen over de deelname van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan een landelijke stichting.

De vergadering van 13 oktober was daarmee een drukke bijeenkomst waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen. De besluiten moeten bijdragen aan een betere leefomgeving in Boxtel en een veilige werkomgeving voor de gemeentelijke ambtsdragers.