Gemeente Altena vraagt evenementaanmeldingen voor 2027 vóór 1 november

De gemeente Altena roept organisatoren van evenementen op om hun plannen voor 2027 uiterlijk 1 november 2026 aan te melden. Dit helpt bij een betere voorbereiding en overzicht van het aanbod.

Gevonden voor jou

Wie een evenement wil organiseren in 2027 binnen de gemeente Altena, moet deze vóór 1 november 2026 aanmelden. Door evenementen vroegtijdig te registreren, kan de gemeente zorgen voor een goede planning en samenwerking met organisatoren.

Het aanmelden van een evenement is simpel en kan via de website van de gemeente Altena. Het gaat hierbij om alle soorten evenementen, groot en klein, die in 2027 plaats zullen vinden. Deze vroege inventarisatie helpt bij het maken van een overzicht van alle activiteiten.

Waarom aanmelden?

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is om evenementen tijdig door te geven. Zo kan er rekening worden gehouden met vergunningen, veiligheid en een goede spreiding van activiteiten. Dit draagt bij aan een soepel verloop van het evenement en voorkomt mogelijke knelpunten.

Organisatoren die vragen hebben over het aanmelden, kunnen contact opnemen met de gemeente Altena. Er is een speciaal e-mailadres beschikbaar voor vragen over evenementen en de procedure.