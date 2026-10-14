Gratis rolstoeltraining in Altena

In Wijk en Aalburg worden twee gratis rolstoeltrainingen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten leer je praktische vaardigheden en krijg je tips om met meer vertrouwen je rolstoel te gebruiken.

Gevonden voor jou

De trainingen worden begeleid door een professionele trainer en vinden plaats in een veilige en ontspannen omgeving. Je oefent situaties uit het dagelijks leven en krijgt praktische tips die meteen toepasbaar zijn.

Naast het oefenen is er gelegenheid om andere deelnemers te ontmoeten en ervaringen te delen. Onder het genot van een drankje kun je napraten. Ook zijn er sportverenigingen aanwezig die laten zien welke sporten je met een rolstoel kunt beoefenen.

Trainingen in d'Alburcht

De rolstoeltrainingen vinden plaats op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november. Ze starten om tien uur en duren tot half twaalf. De locatie is d'Alburcht in Wijk en Aalburg.

Deelnemers worden aangemoedigd om aan beide trainingen deel te nemen. Mocht dit niet lukken, dan wordt samen gekeken naar een oplossing.

Rolstoelgebruikers in Altena

De bijeenkomsten zijn bedoeld om inwoners van Altena meer zekerheid en gemak te bieden bij het gebruik van hun rolstoel. Het is bovendien een kans om nieuwe contacten te leggen en meer te leren over mogelijkheden om te sporten.