NAC boekt winst en versterkt financiële positie

NAC Breda heeft voor het tweede jaar op rij winst geboekt en staat er financieel beter voor, ondanks de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Dat is te danken aan hogere inkomsten uit stadionuitbreiding, horeca en transferopbrengsten, terwijl de kosten lager uitvielen.

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De club wist het begrote verlies van 1,9 miljoen euro om te buigen naar winst. Dit is grotendeels te danken aan de uitbreiding van het Rat Verlegh Stadion, waardoor meer seizoenkaarten en business seats verkocht konden worden. Daarnaast leverde de horeca in het stadion meer op dan verwacht en bracht ook de merchandising extra inkomsten.

Ook transferactiviteiten speelden een grote rol. Een doorverkooppercentage bij de transfer van Jan Paul van Hecke naar Brighton & Hove Albion FC zorgde voor een aanzienlijke financiële bijdrage. Verder hoefde een begrote handhavingsbonus niet te worden uitgekeerd, wat de kosten verlaagde.

Baas in eigen huis

Het plan ‘NAC 2030’ krijgt steeds meer vorm. De club heeft het stadion via een erfpachtconstructie in eigen beheer genomen, wat meer grip biedt op verbouwingen en onderhoud. Ook het veldonderhoud en deels de horeca zijn nu in eigen handen. Vanaf volgend seizoen wordt de merchandising eveneens in eigen beheer uitgevoerd.

In de zomer van 2025 is het stadion uitgebreid met een duurzaam hybride veld en een verhoogde capaciteit. Dit heeft geleid tot een omzetstijging tot boven de 22 miljoen euro. Deze stappen passen binnen de doelstelling om een stabiele Eredivisieclub te worden.

Uitdagingen in de Keuken Kampioen Divisie

Ondanks de verbeterde uitgangspositie start NAC het nieuwe seizoen met een exploitatietekort. De degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie maakt een sluitende begroting moeilijk, vooral in de strijd om promotie. Toch ligt de begrote omzet voor het seizoen 2026-2027 4,6 miljoen euro hoger dan in 2023-2024, het laatste seizoen van NAC in de divisie.

De club blijft koersvast werken aan de doelen voor 2030, met een duidelijke focus op groei en stabiliteit. NAC hoopt met deze stevige financiële basis de weg terug naar de Eredivisie te vinden.