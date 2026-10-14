Altena plaatst 200 bladkorven tegen herfstbladeren

Vanaf 19 oktober worden in Altena 200 bladkorven geplaatst. Ze blijven staan tot half december en zijn bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen.

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De gemeente Altena begint op 19 oktober met het plaatsen van ongeveer 200 bladkorven op locaties waar grote gemeentelijke bomen staan en veel bladeren vallen. De korven blijven tot halverwege december staan.

De korven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen en struiken. Takken, stronken en ander tuinafval mogen er niet in. Dit kan schade veroorzaken bij het legen. Als dit toch gebeurt, hangt de gemeente een waarschuwingskaart aan de korf. Bij herhaling kan de korf worden verwijderd.

Wat te doen bij volle korven?

Als een bladkorf vol, kapot of omgevallen is, kun je dit melden via Fixi. Dit doe je door de QR-code op de korf te scannen en een foto toe te voegen waarop het nummer van de korf goed zichtbaar is.

Voor dit jaar zijn de locaties van de korven al bepaald. Nieuwe aanvragen worden pas in 2027 weer beoordeeld.

Takken en ander groenafval

Groenafval zoals takken, snoeihout en stronken kun je kwijt in je groene container, gratis naar het milieustation brengen of tegen betaling laten ophalen door de Afvalstoffendienst. Voor een ophaalafspraak bel je naar 0800 - 33 000 33.

De gemeente laat bladeren op sommige plekken liggen, zoals bij planten. Dit beschermt de bodem en biedt schuilplekken voor dieren zoals egels. Bladeren op grasvelden worden wel verwijderd, omdat ze het gras kunnen beschadigen.