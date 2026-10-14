Stroomstoring in Eindhoven: netbeheerder onderzoekt oorzaak

In Eindhoven is sinds kwart over zeven vanavond een stroomstoring gaande. De oorzaak is nog onbekend en de storing treft postcodegebied 5654. Naar verwachting is het probleem rond kwart voor elf opgelost.

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De netbeheerder onderzoekt de oorzaak van de stroomstoring in Eindhoven. Het probleem begon om kwart over zeven vanavond en raakt postcodegebied 5654.

De storing is onverwacht ontstaan, maar volgens de netbeheerder wordt er gewerkt aan een oplossing. De verwachting is dat de stroom rond kwart voor elf vanavond weer terug is.