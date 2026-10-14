Faculteit TU/e viert jubileum met innovatieve tentoonstelling

De faculteit Industrial Design van de TU Eindhoven viert haar 25-jarig bestaan met een speciale tentoonstelling tijdens de Dutch Design Week. Ruim tachtig projecten tonen hoe technologie veiliger en toegankelijker gemaakt kan worden. De expositie is gratis te bezoeken van 17 tot en met 25 oktober in gebouw Atlas op de TU/e campus.

Gevonden voor jou

Industrial Design, onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven, bestaat 25 jaar en grijpt dit jubileum aan om haar innovatieve benadering van ontwerp en technologie onder de aandacht te brengen. Tijdens de Dutch Design Week wordt de ID25 Anniversary Exhibition georganiseerd, waarin meer dan tachtig ontwerpen, prototypes en onderzoeksprojecten worden gepresenteerd.

De tentoonstelling in Eindhoven richt zich op het verkleinen van de afstand tussen technologie, mens en maatschappij, een benadering die bekendstaat als de ‘Eindhoven Approach’. Bezoekers kunnen projecten bekijken die zijn ontwikkeld in samenwerking met zorgprofessionals, bedrijven en gebruikers. Een voorbeeld is de draadloze Bambi Belt, een zachte band voor te vroeg geboren baby’s die elektroden en draden vervangt en meer ruimte biedt voor huid-op-huidcontact tussen ouders en hun baby.

Innovatieve ontwerpen

Naast zorginnovaties bevat de expositie ook projecten die zich richten op duurzame productie, nieuwe materialen en praktische oplossingen. Zo is er de Hable One, een compact apparaat waarmee blinden en slechtzienden een smartphone eenvoudiger kunnen bedienen. Ook zijn er glutenvrije koekjes uit een 3D-printer, die dankzij aangepaste interne structuren een betere eetervaring bieden.

Een ander opvallend project is (Un)making, waarin biologisch afbreekbare kledingstukken worden ontworpen. De gebruikte materialen, zoals aardappelzetmeel en katoenvezels, kunnen na gebruik worden gecomposteerd. Dit initiatief draagt bij aan een duurzamere mode-industrie.

Praktische informatie

De tentoonstelling vindt plaats van 17 tot en met 25 oktober 2026 in gebouw Atlas op de campus van de TU Eindhoven. De toegang is gratis en bezoekers kunnen de expositie zelfstandig bekijken of deelnemen aan een rondleiding. Op 22 oktober wordt daarnaast een symposium georganiseerd over de toekomst van ontwerp en technologie.