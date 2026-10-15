Spannende Halloweentocht op camping Heezerenbosch

Op vrijdag 30 oktober organiseert camping Heezerenbosch een griezelige Halloweentocht. De gratis wandeling begint om zeven uur 's avonds bij de kantine en biedt spektakel met lichtshows en mysterieuze verschijningen.

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Camping Heezerenbosch wordt op vrijdag 30 oktober omgetoverd tot een spookachtige locatie. Vanaf zeven uur 's avonds kunnen bezoekers deelnemen aan een spannende Halloweentocht die start bij de kantine. Tijdens de wandeling komen jong en oud langs griezelige attracties, een indrukwekkende lichtshow en mysterieuze verschijningen.

Voor de jongste deelnemers heeft de organisatie een speciale verrassing. Kinderen krijgen een toverstaf waarmee ze eventuele griezels op veilige afstand kunnen houden. Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen die durft deel te nemen aan het duistere avontuur.

Consumpties contant afrekenen

Consumpties tijdens de avond kunnen alleen contant worden afgerekend. Hoewel je je vooraf kunt inschrijven of reserveren, is dat geen verplichting. De organisatie benadrukt dat het een toegankelijke avond is voor alle leeftijden.

Camping Heezerenbosch ligt in Heeze en is een populaire plek voor evenementen. De Halloweentocht belooft een avond vol spektakel en griezels te worden.