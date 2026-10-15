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Uitbreiding woonhuis aan Past. Kampstraat in Veghel goedgekeurd
Het woonhuis aan Past. Kampstraat in Veghel mag worden uitgebreid aan de achterzijde. De gemeente Meierijstad heeft hiervoor op 13 oktober 2026 een vergunning verleend.
De uitbreiding aan de achterzijde van het woonhuis is onderdeel van een vergunningsaanvraag die eerder bij de gemeente was ingediend. Met deze vergunning mag de eigenaar nu officieel aan de slag met de bouwplannen.
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