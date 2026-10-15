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Pand op Science Park Eindhoven mag worden aangepast

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van een pand op Science Park Eindhoven.

Gevonden voor jou

Het gaat om het pand aan Science Park Eindhoven 5005. De vergunning is op 13 oktober 2026 verleend en betreft een aanpassing van het gebouw. Inwoners kunnen de details van het besluit vanaf deze datum inzien.

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