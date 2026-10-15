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Vergunning voor kappen van 2 bomen in Son en Breugel
De gemeente Son en Breugel heeft toestemming gegeven voor het kappen van twee bomen aan de Zandstraat. De omgevingsvergunning is op 13 oktober verleend.
Het gaat om twee bomen aan een locatie zonder huisnummer aan de Zandstraat in Son en Breugel. De vergunning is vanaf de besluitdatum in te zien bij de gemeente.
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