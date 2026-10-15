Vergunning verleend voor dakkapel in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Juralaan.

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De vergunning is op 13 oktober 2026 afgegeven door het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om een woning aan de Juralaan in Son en Breugel. Vanaf de datum van het besluit is de vergunning in te zien.