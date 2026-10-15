Navigatie overslaan
Ontdek

Verlenging vergunning voor dakkapel en zonnepanelen in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor een bouwproject aan de Kronehoefstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel, nieuwe kozijnen en zonnepanelen.

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning betreft een bouwactiviteit aan de Kronehoefstraat 36A in Eindhoven. Het is een formele kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.