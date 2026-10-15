Verlenging vergunning voor dakkapel en zonnepanelen in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor een bouwproject aan de Kronehoefstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel, nieuwe kozijnen en zonnepanelen.

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning betreft een bouwactiviteit aan de Kronehoefstraat 36A in Eindhoven. Het is een formele kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.