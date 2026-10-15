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Verlenging vergunning voor verduurzaming pand in Eindhoven

De vergunning voor verduurzaming van een pand aan de Paul Krügerlaan in Eindhoven is verlengd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit waarbij het pand duurzamer wordt gemaakt. De verlenging van de vergunning is alleen bedoeld als mededeling en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. De aanvraag heeft betrekking op een pand aan de Paul Krügerlaan 55.

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